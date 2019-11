Três estudantes gaúchos conquistam medalhas nas Olimpíadas de Matemática, na China

Três alunos da Escola Sesi de Ensino Médio Albino Marques Gomes (avenida Nei Brito, 655), em Gravataí, retornaram da Olimpíada Mundial de Matemática, a World Mathematics Team Championship, em Pequim, com três medalhas. Luís Gabriel Gomes, do primeiro ano, e Arthur Matias Graeff, do segundo, conquistaram as medalhas de prata. Amanda Petter, do terceiro, ficou com medalha de bronze na 10ª edição da competição. As provas aconteceram entre os dias 21 e 25 de novembro. Além do Brasil, participaram estudantes da Austrália, Bulgária, China, Filipinas e Malásia – países com pontuação superior ao Brasil em matemática no Programa Internacional de Avaliação de Estudante. Desde 2014, foram cerca de 60 premiações em eventos científicos de abrangência nacional e internacional conquistados pelas escolas do Serviço Social da Indústria (Sesi) – 32 foram nas áreas de Ciências da Natureza, Matemática, Engenharia e Artes.