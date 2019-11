Senac promove disputa de soletração de palavras em inglês

Cerca de 50 competidores de 20 escolas participaram do Spelling Bee, competição de soletração de palavras em inglês promovida pelo Senac-RS. Organizada na Sogipa, a disputa dos alunos iniciou às 14h e terminou por volta das 20h nessa terça-feira (26). A foto mostra a etapa Kids sendo realizada no clube, quando no momento as crianças precisavam soletrar a palavra "química" em inglês. O público pôde participar de muitas atividades gratuitas e acompanhar a competição. Em 2019, foram mais de 6 mil alunos que participaram das seletivas escolares para elegeram seus representantes na final estadual.