Eleições uruguaias acabam em empate técnico

O Uruguai passou por uma reviravolta eleitoral nas últimas 48 horas. Com 100% dos votos para a eleição presidencial apurados, o país não pôde declarar um novo presidente. O resultado representa um empate técnico, com mínima vantagem para o líder da coalizão de direita, Luis Lacalle Pou (foto), por apenas 1,2 ponto. O Tribunal Eleitoral do Uruguai realizará uma contagem dos votos para anunciar o vencedor, o que deve ocorrer até quinta-feira (28). Em todas as pesquisas realizadas antes das eleições, o oponente Daniel Martínez, da Frente Ampla, perdia por grande margem. A mudança na tendência dos votos pode ser explicada pelo voto oculto a favor da esquerda e por um vídeo do general Manini Ríos, em que ele pedia voto dos soldados contra a Frente Ampla - uma violação ao regulamento eleitoral.