Obras no trecho 3 da Orla do Guaíba afetam trânsito em Porto Alegre

As obras no trecho 3 da Orla Moacyr Scliar , em Porto Alegre, começaram com ritmo acelerado. Motoristas e usuários da avenida Beira-Rio devem ficar atentos às mudanças no trânsito anunciadas pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) na última quinta-feira (21). Devido ao intenso fluxo de caminhões no sentido bairro-Centro da avenida Edvaldo Pereira Paiva, a ciclovia será bloqueada e uma faixa temporária para pedestres e ciclistas será implantada. Será instalado um semáforo, com funcionamento aos sábados, domingos e feriados, no sentido Centro-bairro próximo à Escola Imperadores do Samba. Em dias úteis, o trânsito segue normal. Nos fins de semana e feriados, o bloqueio no sentido Centro-bairro será invertido entre o Viaduto Abdias do Nascimento e a avenida Ipiranga para a pista no sentido bairro-Centro.