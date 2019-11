Placa com cartuchos de bala ilustra lançamento do Aliança Pelo Brasil

O presidente Jair Bolsonaro anunciou de forma oficial a sigla Aliança Pelo Brasil , em convenção com apoiadores nessa quinta-feira (21), em Brasília. Como forma de destacar um de seus princípios, o partido recebeu como encomenda uma obra feita de cartuchos de balas com nome e símbolo da Aliança pelo Brasil. Durante transmissão pelo Facebook, o presidente divulgou que o número eleitoral da sigla será o 38, coincidentemente, o mesmo do revólver de calibre 38 - embora não tenha feito alusão a isso no pronunciamento. Agora, a busca dos integrantes será conseguir 491.967 assinaturas de filiados ao partido no TSE para oficializar a criação. Caso não consiga efetuar as adesão até abril de 2020, Bolsonaro não poderá lançar candidatos à prefeito aos cargos de vereador e prefeito nas eleições do ano que vem.