Governadores do Nordeste apresentam mapa de oportunidades para empresários franceses

A primeira missão internacional do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste) começou nesta segunda-feira (18), em Paris. Os governadores da região apresentaram um mapa de oportunidades de investimentos no Nordeste para 40 empresários franceses. O grupo tem como objetivo ampliar o fluxo de negócios com investidores europeus e fortalecer as relações de cooperação. Entre perguntas dos empresários, o consórcio destaca o potencial de consumo e de desenvolvimento da região nordestina, que reúne 57,1 milhões de habitantes e tem um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 898,1 bilhões, equivalente a 14% do PIB brasileiro. Eles buscam atrair recursos especialmente para áreas integradoras, como sustentabilidade, infraestrutura, turismo, saúde, segurança pública, saneamento e energias limpas.