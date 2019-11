Manifestantes pró-Evo exibem bandeira indígena durante protestos

Apoiadores do ex-presidente Evo Morales exibiram a bandeira indígena Wiphala (foto) em manifestações contra a atual situação política da Bolívia em Laz Paz, capital do país, nesta segunda-feira (18). Elevada à condição de símbolo nacional em 2009, a bandeira tem sete cores e está ao lado da bandeira nacional e de outros ícones em termos de representatividade. Primeiro mandatário indígena de uma nação em que mais de 60% das pessoas se reconhecem da mesma forma, Evo, atualmente em asilo político no México , foi acusado de fraude na apuração dos votos na eleição presidencial em uma auditoria da Organização dos Estados Americanos (OEA), que constatou irregularidade na contagem dos votos. Agora a expectativa é de novas eleições na Bolívia , que vive situação de impasse no comando e segue com protestos pró e contra Evo nos últimos dias.