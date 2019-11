Tartaruga-gigante que morreu no litoral gaúcho tinha plástico no intestino

Plástico encontrado no intestino causou a morte de uma tartaruga-de-couro, conhecida como tartaruga-gigante, encontrada debilitada e com poucos reflexos na praia do Cassino, no Rio Grande do Sul. Resgatado na sexta-feira (15) pelas equipes do Centro de Recuperação de Animais Marinhos (CRAM-Furg), Projeto Caminho Marinho e Ibama, o animal foi encaminhado para reabilitação, mas não resistiu aos ferimentos. Durante a necropsia, realizada pelo CRAM, foi encontrado material plástico ingerido pela tartaruga. O centro atestou como causas da morte "a obstrução do trato intestinal por conteúdo plástico e afogamento". A tartaruga-de-couro é a maior espécie desses animais e está "criticamente em perigo" de extinção. A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) classificou a espécie em "estado vulnerável".