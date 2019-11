Ultramaratonista cego bate recorde mundial em prova no litoral gaúcho

O ultramaratonista gaúcho Vladmi Virgílio dos Santos, que é deficiente visual, bateu recorde mundial ao percorrer os 226 quilômetros pela praia, entre a cidade de Chuí, na fonteira com o Uruguai, e o Cassino, em Rio Grande na prova Extremo Sul Ultramarathon 2019. A competição começou na quinta-feira (14). Vladmi fez o percurso em 47 horas e oito minutos. O recorde mundial é justamente por cumprir a corrida de forma autônoma, sem guia. A emoção cercou o andamento e o fim da prova, na tarde desse sábado (16), em frente à estátua de Iemanjá, no Cassino. O rio-grandino buscava superar uma marca que já era sua , de correr 69 quilômetros sem guia. O português João Oliveira, 41 anos, venceu a ultramaratona, com tempo de 27 horas e 45 minutos, chegando na sexta-feira (15).O recorde da prova era de 29 horas e 29 minutos.