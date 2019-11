Sala de monitoramento vai acompanhar nível de rios Caí, Taquari e Uruguai

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) inaugurou, nessa quarta-feira (13), uma sala de monitoramento (foto) dos Sistemas de Alerta das bacias dos rios Caí, Taquari e Uruguai, no Rio Grande do Sul. O espaço, localizada no Morro Santa Tereza, na Capital gaúcha, vai reunir as previsões calculadas por engenheiros hidrólogos do CPRM, os quais coletam, validam e analisam dados das estações automáticas de monitoramento de cada rio, fazendo comparações e compondo boletins de previsão hidrológica. As três bacias hidrográficas são constantemente monitoradas para possibilidades de cheias, com dados que incluem o volume de chuva, os níveis dos rios e as previsão de níveis para áreas vulneráveis a inundações. Dez municípios do Estado utilizam diretamente essas previsões para alertas, o que inclui um total de cerca de 567 mil pessoas.