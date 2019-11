Luis Fernando Verissimo é homeageado no I Prêmio Centro Cultural da UFRGS

A estréia do Prêmio Centro Cultural da UFRGS, na última terça-feira (12), teve como primeiro homenageado o cronista e romancista Luis Fernando Verissimo. O escritor de 83 anos já publicou crônicas e romances até para fora do país. Segundo Claudia Boettcher, diretora do Centro Cultural e do Departamento de Difusão Cultural da UFRGS, Verissimo “é um dos maiores cronistas do nosso país e completou em 2019 a marca de 50 anos de textos jornalísticos.” Para ela, o prêmio tem o “fim de fazer um tributo aos difusores culturais, a quem promove a arte e a cultura de maneira geral.” Além do autor premiado, estiveram presentes os atores Anderson Vieira, Ilana Kaplan e Mirna Spritzer lerão, ao lado do diretor de cinema Jorge Furtado. Durante o evento, foram lidos textos escritos ao longo da trajetória de Verissimo, selecionados pelo professor Giba Assis Brasil.