FenaMassa celebra tradições da culinária italiana na serra gaúcha

Moradores e visitantes de Antônio Prado puderam se deliciar com mais de 40 tipos de massa no primeiro final de semana da 6ª edição do Festival Nacional de Massa (FenaMassa). Segundo os organizadores do evento, a cidade da serra gaúcha recebeu cerca de 12 mil pessoas circulando pela Praça Garibaldi na sexta-feira, sábado e domingo para celebrarem as tradições italianas. Mais de 50 expositores estiveram exibindo seus produtos da gastronomia, em uma área que também congregava praça de alimentação, palcos para shows, atrações culturais e um espaço infantil, dentre outras atividades. A novidade deste ano foi a utilização da linguagem de libras na cerimônia de abertura e durante os shows e desfiles cênicos por meio da tradutora Raquel Machado. O FenaMassa segue até 23 de novembro.