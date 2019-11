Panda gigante Jiao Qing passa por tomografia na Alemanha

O panda gigante de nove anos e 110 quilos, chamado Jiao Qing, passou por uma tomografia na quinta-feira (7). Ele foi avaliado por especialistas do Instituto de Pesquisa em Zoológico e Vida Selvagem da cidade de Leibniz, na Alemanha. Entre cientistas e tratadores, foi necessário sete pessoas para fazer o exame. O teste analisou os rins de Jiao, que são de tamanhos diferentes. Segundo o site alemão Moz.de, o veterinário Andreas Ochs explicou que um dos rins do animal é menor do que o normal para pandas - o que o teste confirmou. Os médicos não puderam confirmar se os rins do gigante chinês estão funcionando bem. Para isso, seria necessário fazer um exame com contraste, o que, apesar de melhores imagens, poderia comprometer a saúde do paciente.