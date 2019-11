Cerimônia marca os 30 anos da queda do Muro de Berlim

Em frente ao Portão de Brandemburgo, marco neoclássico da divisão da Alemanha em Oriental e Ocidental, aconteceu a celebração de 30 anos da queda do Muro de Berlim, no último sábado (9). Contando com a presença dos chefes de Estado da Polônia, Hungria, Eslováquia e República Tcheca, o dia reservou muitas homenagens póstumas a todos que tiveram suas vidas interrompidas pelo muro durante a Guerra Fria. À noite (foto), uma série de shows e discussões em torno da data encerraram a programação na capital alemã. Símbolo da divisão entre capitalismo (ocidente) e comunismo (oriente), o Muro de Berlim repartiu a Alemanha em duas, ficando a parte ocidental sob o controle dos Aliados, aliança dos países que venceram a 2ª Guerra Mundial, e o lado oriental a cargo da então União Soviética, outra nação vitoriosa na luta contra o Nazismo.