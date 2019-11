SugarCake Show apresenta novas técnicas e receitas para 300 confeiteiros em Porto Alegre

Cerca de 300 confeiteiros profissionais e amadores deixaram Porto Alegre um pouco mais doce nesse fim de semana. O SugarCake Show atraiu o segmento para o auditório master da UniRitter. Foram dois dias compartilhando conhecimentos, dicas e conselhos na hora de preparar bolos, doces e muito mais. Entre os confeiteiros, estava Haila Santuá (foto), que participou da 6ª temporada de MasterChef. Após apresentar um bolo de chocolate com cobertura de chocolate e coco, comentou que as receitas não devem ser guardadas mas, sim, compartilhadas. “Tudo que vocês aprenderam aqui, levem adiante”, aconselhou à plateia. Técnicas e receitas, que foram do tradicional brigadeiro ao bolo de chocolate com bacon, prenderam a atenção do público. Letícia Ourique, uma das organizadoras, diz que a intenção é repetir o evento na Capital.