Manifestantes se reúnem em Porto Alegre contra decisão que permitiu soltura de Lula

Diversas cidades brasileiras registraram protestos, neste sábado (9), contra a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de impedir a prisão em segunda instância, responsável pela liberação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula deixou a cadeia na última sexta-feira (8), após 19 meses preso. Convocados pelo Movimento Vem Pra Rua, os protestos aconteceram em cidades como São Paulo, Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre (foto), onde dezenas de pessoas se reuniram na avenida Goethe, em frente ao Parcão, no bairro Moinhos de Vento. Portando cartazes de apoio à Operação Lava Jato e vestidos com as cores da bandeira brasileira, os manifestantes ainda pediam a aprovação no Congresso da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permite a prisão após condenação em segunda instância.