Cheia no Guaíba invade casas no bairro Arquipélago de Porto Alegre

O nível do Guaíba subiu consideravelmente devido à chuva registrada nos últimos dias, invadindo a casa de moradores que vivem próximos ao lago. Segundo os dados divulgados pela Defesa Civil de Porto Alegre no fim da tarde de quinta-feira (7), a inundação chegou a 2,1 metros no bairro Arquipélago. As cheias fizeram os moradores das ilhas receberem ajuda da Secretaria de Segurança da Capital. Na foto, o responsável pela pasta Rafão Oliveira visita um dos atingidos pela enchente na Ilha da Pintada, uma das 16 ilhas que compõe o Delta do Jacuí. Moradores da Ilha Grande dos Marinheiros e do Pavão também tiveram suas residências invadidas pela enchente, de acordo com o balanço do órgão.