Prefeitura realiza última entrega da Campanha do Brinquedo após bater recorde de doações

A Prefeitura de Porto Alegre fez a última entrega da edição de 2019 da Campanha do Brinquedo, na tarde de quinta-feira (7), à Escola Municipal de Ensino Fundamental Gabriel Obino, no bairro Teresópolis. No total, 39 instituições da rede municipal de acolhimento receberam as doações. Na última leva, também receberam brinquedos a Cooperativa de Interesse Social Coopcol, que desenvolve um trabalho assistencial junto às comunidades em fase de regularização fundiária, a Associação Mestre Macedinho, o Centro Comunitário da Vila Orfanotrófio e a mantenedora da Escola Boa Esperança. A ação aconteceu depois da Campanha de bater o recorde de doações: na edição deste ano foram 18.484 itens doados entre agosto e outubro, em mais de 60 pontos de coleta espalhados pela Capital.