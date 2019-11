Prefeitura inicia cercamento para revitalização do trecho 3 da orla do Guaíba

Os trabalhos de revitalização do trecho 3 da orla do Guaíba , em Porto Alegre, estão avançando. Um cercamento de 1,6 mil metros começou a ser instalado na avenida Edvaldo Pereira Paiva, em trecho que vai da Ipiranga até o Parque Gigante. O trabalho teve início na semana passada e deve se estender por mais cinco dias úteis, se não houver registro de chuva. A cerca está sendo instalada para posterior bloqueio da calçada. O passeio será interditado ao público quando for finalizada a sinalização com tachões que vão delimitar a calçada e a pista para bicicletas. A primeira intervenção deve ocorrer na ciclovia. A fase inicial da revitalização do trecho 3 já conta com a instalação do canteiro de obras e do trabalho de terraplanagem.