Zombie Walk reúne 'monstros' e 'zumbis' em São Paulo

As ruas do centro de São Paulo foram tomadas por dezenas de 'zumbis' na tarde do último sábado (2), feriado de Finados em todo o País. Em sua 14ª edição, a Zombie Walk reuniu diversas pessoas fantasiadas de zumbis e monstros, em um desfile pela capital paulista. A marcha começou na Praça do Patriarca, na Sé, e passou por pontos históricos - como o viaduto do Chá e da Santa Efigênia. O Vale do Anhangabaú marcou a última parada da caminhada. Pela primeira vez, a programação ainda agregou-se à agenda oficial de São Paulo, sob o nome Los Muertos SP Walking Parade - agora inclusa nas comemorações mexicanas do Día de Muertos (Dia dos Mortos). A Zombie Walk foi criada em 2001 na Califórnia, nos Estados Unidos, e se disseminou por diversas cidades ao redor do mundo. A parada é realizada em São Paulo desde 2006.