Torcedores entram em campo na primeira edição do Seleção Colorada

Os torcedores colorados tiveram a oportunidade de entrar em campo no Beira-Rio na primeira edição do Seleção Colorada, no último sábado (26). Um público de 450 pessoas, entre torcedores e jogadores, estiveram no estádio em um dia ensolarado. A iniciativa foi promovida pelo Beira-Rio e contou com a presença dos ex-jogadores Paulo César Tinga e Tovar Romariz Machado, que ao invés de participarem da partida, comandaram as equipes da casamata. Tinga foi campeão da Libertadores em 2006 e 2010 com o Inter e Tovar esteve no confronto inaugural do estádio em 1969 contra o Benfica, de Portugal. Após o jogo, os times receberam medalhas. A próxima edição em 2020 já está confirmada, mas ainda sem data específica.