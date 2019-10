Depois de transplante de coração, ex-paciente faz visita à Pediatria do Hospital

Na quarta-feira (30), Clarissa Auler retornou ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) depois de dois meses. Desta vez, levou consigo presentes para dar às crianças internadas na Oncologia Pediátrica do HCPA. Essa foi a maneira dela de contribuir pela nova chance de vida que recebeu - Auler passou por um transplante de coração. Uma cardiopatia fez com que Clarissa passasse cerca de três meses na fila de espera pelo novo órgão, e isso a transformou em uma ativista pela saúde. Durante a visita, entregou turbantes, máscaras e outros mimos para as crianças que enfrentam o câncer, entre as quais algumas estão na fila de espera por um transplante de medula.