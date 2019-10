Leite participa de evento ao lado de Huck em meio a rumores sobre 2022

O governador gaúcho Eduardo Leite participou de evento em São Paulo nessa quarta-feira (30) que debateu ações para solucionar problemas nas áreas de gestão pública, educação e meio ambiente. Durante as conferências do Estadão Summit Brasil, Leite sentou ao lado de Luciano Huck (c) e da ministra do Supremo Tribunal Federal Carmen Lúcia (d). Provável candidato à presidência em 2022, o apresentador da Rede Globo, no entanto, ainda não formalizou a sua pretensão ao cargo. Admirador tanto do governador do Rio Grande do Sul quanto de Huck, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi o responsável por apresentar um ao outro. Apesar de se cogitar, nos bastidores, uma chapa formada por Huck e Leite, o gaúcho diz descartar uma eventual candidatura ao Planalto em 2022.