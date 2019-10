Vizinhos visitam novos anexos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

A vizinhança do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) teve a chance de ir ao complexo, mas não para tratamento de saúde. Moradores foram nesse sábado (26) aos novos anexos do HCPA, concluídos este mês , para conhecer a trajetória da obra e o que terá na área. Trinta "vizinhos" do Clínicas fizeram um passeio de uma hora pelas instalações. Foram ciceroneados pela diretora-presidente do HCPA, Nadine Clausell. “É uma maneira de aproximar ainda mais a comunidade do hospital e agradecer a compreensão por eventuais transtornos das obras”, disse Nadine. “Estou impressionada com os espaços", comentou a moradora Arlete Murussi. Até janeiro, a expectativa é transferir a emergência para o Bloco B e a recepção do ambulatório para o Bloco C. O Clínicas precisa de R$ 180 milhões para equipar os prédios, além de autorização federal para contratar 200 funcionários.