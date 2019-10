Loja da Severo Roth abre em tradicional esquina no Centro de Porto Alegre

Uma das mais tradicionais lojas de eletroeletrônicos de Porto Alegre, a Severo Roth, fundada em 1963, já está operando a terceira loja em um dos pontos de rua mais movimentados da Capital. A marca está no prédio onde funcionou o Cine Vitória, um dos últimos cinemas de calçada da cidade, na esquina das avenidas Salgado Filho e Borges de Medeiros. Uma das novidades é o estilo de exposição dos itens. No local, funcionou um varejo de venda de artigos de iluminação. A Severo investiu R$ 1 milhão na filial, com mais de 50 mil itens. A rede tem ainda a matriz na avenida Alberto Bins e outra unidade em Cachoeirinha. Em podcast da plataforma de empreendedorismo do JC,, Lucas Zampieron, diretor executivo da Severo Roth, comentou sobre o negócio: "Quando o cliente entra na Severo Roth não está buscando um produto, mas procurando uma necessidade". Ao falar sobre loja física ou digital , Zampieron indicou planos a rede.