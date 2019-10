Retorno do 13º Contingente do Batalhão Suez a Porto Alegre faz 55 anos

Uma cerimônia realizada na última quarta-feira (23) marcou os 55 anos do retorno do 13º Contingente do Batalhão Suez, que ficou na Faixa de Gaza entre 1963 e 1964, na Linha de Demarcação do Armistício, entre Egito e Israel. Realizada no 18º Regimento de Infantaria Motorizada (BIMTZ), em Sapucaia do Sul - antes unidade aquartelada no Partenon e onde foram treinados os contingentes gaúchos do Batalhão Suez -, a solenidade foi presidida pelo comandante do Regimento, coronel Italo Mainieri Júnior, filho do então primeiro-tenente Italo Mainieri, já falecido, que integrou o 13º Contingente. Diversas personalidades civis e integrantes do Batalhão Suez foram agraciados com medalhas e diplomas. Um almoço de confraternização no próprio 18º BIMTZ ainda contou com a presença de dezenas de ex-pracinhas da Faixa de Gaza e militares de diversas organizações integrantes de missões da ONU.