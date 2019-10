Aeroporto de Porto Alegre ganha terminal de ônibus e vans

Uma nova área de embarque e desembarque começou a operar nesta quarta-feira (23) no aeroporto de Porto Alegre, antigo Aeroporto Internacional Salgado Filho. Localizada ao lado do Estacionamento 3, a estação é destinada a veículos de turismo e linhas regulares de ônibus intermunicipais e interestaduais. Com isenção de tarifas para permanência de até 10 minutos, a estação estará aberta diariamente, das 6h às 22h. O espaço faz parte de uma série de reformas realizadas pela Fraport, nova gestora do aeroporto, e era uma expectativa dos motoristas de vans, que não possuíam um espaço adequado para o embarque e desembarque. Além disso, a estação também facilita o trajeto dos passageiros que vinham a Porto Alegre do Interior, os quais até então deveriam seguir até a Rodoviária da Capital, no Centro Histórico, para depois se dirigir ao aeroporto.