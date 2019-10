Protestos a favor da independência da Catalunha continuam em Barcelona

Barcelona amanheceu em meio a novos protestos nesta quarta-feira (23). Centenas de pessoas se reuniram em frente à famosa Catedral da cidade em manifestação a favor da independência da Catalunha (foto). O grupo, convocado pela Assembleia Nacional Catalã, era composto majoritariamente por pessoas de idade. Muitas delas seguravam cartazes escrito "Spain doesn't talk. Spain convicts" - em inglês, "a Espanha não conversa. A Espanha condena" - em protesto à prisão e condenação de nove políticos separatistas catalães, cujas penas de prisão vão de 9 a 13 anos. Alguns manifestantes utilizaram bandagens nos olhos em homenagem às pessoas que ficaram feridas em manifestações anteriores. Os protestos começaram no início de outubro e rapidamente se espalharam em todo o país e seguem acontecendo. As autoridades do país dizem que mais de 400 pessoas ficaram feridas, cerca de metade delas policiais.