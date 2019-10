Bolsonaro e comitiva cumprem agenda oficial pela Ásia

Em missão diplomática por 12 dias na Ásia, o presidente Jair Bolsonaro e sua comitiva buscam consolidar as relações comerciais do Brasil com os países do continente oriental. No seu primeiro compromisso, Bolsonaro participou da cerimônia de ascensão ao trono do imperador Naruhito , de 59 anos, no Japão. Na ocasião, o presidente concedeu entrevista coletiva e exibiu a faixa presidencial e sete condecorações ao seu traje (foto). Na quinta-feira (24), o presidente embarca para a China, principal destino nessa agenda internacional, depois vai ao Oriente Médio visitar os Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita. A viagem de Bolsonaro ocorre em um momento delicado do seu partido, em que o presidente publicamente teve atritos com o então líder do PSL, Luciano Bívar . Ainda no país nipônico, o presidente chegou a minimizar o conflito, que terminou com Eduardo Bolsonaro tornando-se líder