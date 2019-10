Rua Coberta de Canela deverá ficar pronta até fim do ano

As obras da rua coberta de Canela, na Serra Gaúcha, estão previstas para terminar até o fim do ano. Em frente à rodoviária, o espaço, que será coberto por uma cúpula de vidro, vai contar com 42 espaços comerciais para compras, gastronomia e entretenimento. Esta é a terceira etapa do projeto Estação Campos de Canella, que reformou a antiga estação férrea. As obras de revitalização do espaço começaram ainda em 2017, com a concessão à Novalternativa, que também recuperou a antiga locomotiva Le Meuse e seus dois vagões, parados há mais de dez anos. Além da rua coberta, o empreendimento também irá entregar 17 novas lojas e mais de 50 apartamentos.