Membros da Nasa param para assistir à 1ª caminhada espacial feminina

A sexta-feira (18) foi marcada pela primeira caminhada espacial integralmente feminina da história. Diretores e membros da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) pararam para assistir ao feito (foto) e registrar o momento, que começou às 7h38 (horário de Brasília), com as astronautas americanas Christina Koch e Jessica Meir se aventurando do lado de fora da ISS (Estação Espacial Internacional) para substituir uma unidade de descarga de carga de bateria com falha. O equipamento, conhecido como BCDU (Unidade de Descarga de Carga da Bateria, em português), distribui energia solar pela estação para que os sistemas do laboratório em órbita funcionem. A caminhada deveria ter acontecido em março deste ano, mas a falta de dois trajes espaciais de tamanho feminino a bordo da ISS impediu que Koch e Anne McClain - astronauta que já está de volta à Terra - entrassem para a história. Na ocasião, Koch fez a caminhada com seu colega Nick Hague.