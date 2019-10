Com fachada trazendo nome 'Méqui', McDonald's abre nova loja na Paulista

Uma nova unidade da rede McDonald's começou a operar na última sexta-feira (18) em São Paulo. A loja, localizada na av. Paulista, apresenta diversas novidades, a começar pela fachada do restaurante, que traz o letreiro ‘Méqui’, parte da ação de marketing que destaca a intimidade entre a marca e seus clientes. A loja terá uma esteira que sai da cozinha e vai até o Drive-Thru e irá oferecer, por tempo limitado, algumas novidades exclusivas no cardápio, como McPolpetone, pão de queijo sem lactose, Mozzarela Sticks e Pão de Queijo Burger. Conforme Paulo Camargo, presidente da divisão Brasil da Arcos Dorados, operadora da marca McDonald’s no País, a unidade ajuda a ampliar a presença da rede na região. "O Méqui 1000 é um espaço minuciosamente criado para que as pessoas tenham uma experiência única com a nossa marca”, afirma Camargo. O restaurante terá funcionamento 24 horas.