Trabalhos de resgate continuam nos escombros de edifício em Fortaleza

O Sistema de Segurança de Fortaleza, no Ceará, continua o resgate das vítimas do desabamento do Edifício Andrea. Até a tarde desta quinta-feira (17), sete pessoas foram resgatadas com vida e cinco morreram . O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará ainda procura nos escombros por desaparecidos, apontados por familiares como presentes durante a tragédia. Ao longo desta quarta-feira, também foram resgatados animais de estimação. Mais de 300 bombeiros trabalham no local em que o prédio colapsou. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e de ambulâncias do Samu também está envolvidas na ações de resgate. O Edifício Andrea desabou às 10h28min da última terça-feira (15), em uma região turística da capital cearense. Segundo testemunhas, o prédio residencial estava em obras.