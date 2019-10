D'Alessandro é nomeado embaixador do Instituto do Câncer Infantil na América Latina

O camisa 10 colorado D'Alessandro foi nomeado embaixador oficial do Instituto do Câncer Infantil (ICI) na América Latina. Os jogadores do Internacional Victor Cuesta, Sarrafiore, Edenilson, Uendel e Marcelo Lomba, embaixadores regionais do ICI e de Instituições de todo o país, além da Argentina e do Uruguai, estiveram presentes para prestigiar o anúncio na segunda-feira (14), na Fundação Iberê Camargo. A ação inédita tem como finalidade unir centros de pesquisa do Rio Grande do Sul, do Brasil e de países do continente através do Protocolo Latino Americano de Sarcoma de Ewing. O sarcoma é um tumor pediátrico que representa a segunda neoplasia óssea mais frequente em crianças e adolescentes.