Filhote de jaguatirica com 45 dias é nova atração do zoológico de Gramado

Um filhote de jaguatirica é a mais nova atração do zoológico de Gramado. O animalzinho, com 45 dias de vida, foi apresentado nesta sexta-feira (11) aos visitantes. O felino nasceu em 28 de agosto no Gramadozoo. Ao atingir um mês e meio, o animalzinho foi transferido para um local em que é permitida a visitação. O filhote tinha antes contato apenas com a mãe e veterinários. Segundo a equipe do Gramadozoo, o pequeno felino passou por uma série de exames de rotina e se encontra saudável. Ainda é muito cedo para identificar o sexo. O público vai poder acompanhar o crescimento do filhote a partir de quinta-feira (17). Jaguatiricas são animais solitários e com hábitos noturnos. A espécie está ameaçada de extinção devido à caça predatória, destruição do habitat natural e aos atropelamentos nas estradas. A expectativa de vida do animal vem sendo prolongada em cativeiro, onde vive até 20 anos, em vez de 10 anos solto.