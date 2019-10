Oktoberfest de Igrejinha cria camisetas com frases de humor para atrair público

Para aumentar a atração para a 32ª edição da Oktoberfest, em Igrejinha, os organizadores do evento resolveram apostar em um suvenir para projetar a festa típica alemã entre os jovens. Camisetas com frases divertidas (foto) estarão à venda a partir do dia 17, um dia antes do começo do festival no município, que terá celebrações até 27 de outubro. Idealizada por Ana Carolina Grings, ex-rainha e voluntária do evento, a proposta é trazer mais humor ao festival. As camisetas vão ser vendidas a R$ 30,00. Na compra de duas ou mais peças, o preço cai a R$ 25,00. "Fui convidada para criar as camisetas da Oktoberfest 2019. Aceitei o desafio e pensei em criar algo diferente. As pessoas gostam das frases divertidas, e a nossa festa é pura diversão", explica. As camisetas vêm em diversas cores e oito estampas diferentes.