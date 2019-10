Depois de assalto, escola de Porto Alegre se mobiliza para garantir festa do Dia das Crianças

A comunidade da Escola Estadual de Ensino Fundamental Nações Unidas, localizada no bairro Nonoai, em Porto Alegre, resolveu superar um fato negativo em mobilização para garantir os festejos do Dia das Crianças dos alunos esta semana. Depois de sofrer um assalto em que os ladrões desde eletrodomésticos, alimentos a compradores, a escola se uniu para arrecadar brinquedos e garantir a data. Professores, pais de alunos e ex-alunos da escola (foto) participaram da chamada para doações para promover a programação especial que estava planejada antes do ataque. Prestes a completar 50 anos de fundação em 2020, o ato de solidariedade também serviu para renovar a tradição das Escolas Nações Unidas, que atende alunos de séries do Ensino Fundamental. A diretora da escola, Vera Monte Blanco, fez questão de destacar o envolvimento de todos da comunidade.