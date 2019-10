Pizza Hut inaugura em Canoas sétima loja no Rio Grande do Sul

A rede de pizzarias Pizza Hut inaugurou nesta semana, em Canoas (foto), a sua sétima loja no Rio Grande do Sul. Com 280 metros quadrados e espaço para 72 pessoas sentadas, o prédio fica localizado no número 1862 da avenida Dr. Sezefredo Azambuja Vieira. A pizzaria funciona de segunda a domingo, das 17h às 23h. Já o serviço de delivery se estende até as 23h30min. A rede possui cinco lojas em Porto Alegre, nos bairros Jardim Lindoia, Mont'Serrat, Petrópolis, Menino Deus e Pedra Redonda, e até então contava com apenas uma unidade fora da Capital, em Passo Fundo. O novo restaurante é franqueado da empresa e permite que os clientes possam acompanhar todo o processo de produção das pizzas, devido à separação por vidro entre balcão e cozinha. Em julho, oinformou que a grife de fast-food pretendia abrir operações em Canoas e em mais cidades , como Santa Maria, Gravataí, Pelotas e São Leopoldo, além de Porto Alegre. A expansão prevê chegar a 700 franquias no País até 2023.