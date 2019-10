Neymar atinge a marca de 100 jogos pela Seleção

O atacante Neymar recebeu uma homenagem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pelos número simbólico de 100 partidas pela Seleção. O jogador ganhou uma camiseta alusiva ao feito das mãos do campeão mundial Bebeto. O atacante de 27 anos reconheceu ter privilégios na equipe nacional, mas avaliou isso como natural diante da sua importância para o Brasil. Neymar disse merecer um tratamento diferente por "ser um dos principais nomes" da equipe do técnico Tite. "Sempre fui um dos que carregava tudo nas costas. Quando um atleta atinge um nível alto, considerado um dos melhores do mundo, por que não tratá-lo de forma diferente? Não pode existir inveja do resto do time", destacou.