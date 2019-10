Barco de papel gigante 'atraca' no Largo dos Açorianos em Porto Alegre

Um barco de papel de dois metros de altura 'atracou' no Largo dos Açorianos, um dos cartões postais de Porto Alegre. A obra denominada 'O Barco', do artista plástico e arquiteto Roberto Freitas, foi confeccionada na técnica de papietagem e representa a memória afetiva de quem costumava fazer os próprios barquinhos na infância. A intervenção artística, que foi instalada na manhã dessa terça-feira (8), integra as ações da 9ª Semana Municipal da Água, promovida pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), e poderá ser apreciada até a próxima sexta-feira (11). Durante a semana, em Porto Alegre, serão realizadas atividades para conscientizar a população acerca da importância da água e responsabilidade individual de preservar.