Representantes da segurança pública protestam em Pelotas

No início da tarde desta terça-feira (8), os representantes da Polícia Civil, Brigada Militar e Bombeiros montaram um protesto em frente a Câmara dos Vereadores, em Pelotas, na mobilização pela Marcha da Segurança Pública. Os manifestantes reivindicam que são contra a quebra da paridade e integralidade de salários entre ativos e inativos e o atraso de salários. Aproximadamente três mil pessoas estiveram no local. Durante o ato, os policiais militares estaduais reforçaram que querem apenas a manutenção dos direitos e das prerrogativas conquistados e uma reforma da previdência em simetria com as Forças Armadas. Os representantes da segurança pública conseguiram agendar uma reunião com o legislativo da cidade para o dia 10 de outubro, quando tratarão as medidas adotadas pelo governador Eduardo Leite destinadas a área.