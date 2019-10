Ministro do Meio Ambiente visita litoral atingido por derrame de petróleo

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, visitou o litoral de Sergipe na segunda-feira (7) para avaliar o impacto das manchas de petróleo encontradas desde setembro na costa nordestina. Salles sobrevoou a região por 30 minutos e realizou uma vistoria, acompanhado por técnicos do Ibama. Até domingo (6), o material havia atingido 132 praias e 61 municípios de nove estados do Nordeste. Uma das praias mais frequentadas de Fortaleza - a praia do Futuro - amanheceu imprópria para banho no sábado (5), devido ao óleo tóxico. Mais de 100 toneladas de borra de petróleo já foram recolhidas pelas equipes do Ibama e do ICMBio, responsáveis pela investigação das causas do surgimento no Ministério do Meio Ambiente.