Faixa de pedestres fica rosa para conscientizar sobre câncer de mama

A avenida Independência, em Porto Alegre, está um pouco mais rosa. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a partir da iniciativa da Santa Casa de Misericórdia, pintou as faixas de pedestre da região durante o Outubro Rosa pela segunda vez. O objetivo é relembrar os porto-alegrenses sobre a prevenção contra o câncer de mama. O Hospital Santa Rita, que integra o complexo da Santa Casa, é referência estadual e nacional no tratamento de câncer. Durante todo o mês de outubro serão realizadas diversas ações para promover a conscientização. O movimento Outubro Rosa surgiu em 1990, em Nova Iorque, com a primeira 'Corrida Pela Cura' - realizada até hoje na cidade. Em 1997, quando entidades americanas escolheram o mês para promover o diagnóstico e prevenção da doença, tornou-se um movimento mundial.