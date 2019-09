Motorista ignora lei de trânsito e para sobre faixa de pedestre

Uma cena que se repete em muitos pontos de Porto Alegre ao longo do dia mostra o desrespeito e individualismo de motoristas que circulam pelas ruas e avenidas da cidade. No começo da manhã desta quinta-feira (26), um carro ficou sobre a faixa de pedestres, enquanto o sinal estava fechado no trecho da avenida João Pessoa, quase esquina com rua Princesa Isabel, no bairro Santana. Um pedestre com mais idade se indignou diante da falta de opção. Ao atravessar com o sinal vermelho e pela faixa, o homem teve de sair da marcação pois um carro obstruía a passagem. O homem saiu xingando o motorista, que ficou no ponto até o sinal ficar verde. A proibição de estacionar sobre a faixa de pedestre está prevista no Código Brasileiro de Trânsito (CBT), está no artigo 181, e abrange "parar sobre o passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público, com infração grave, multa e medida administrativa, de remoção do veículo.