Acampamento Farroupilha encerra lotado de visitantes em Porto Alegre

O Acampamento Farroupilha de Porto Alegre foi encerrado nesse domingo (22) com um Parque da Harmonia lotado de visitantes. O dia de sol e temperaturas amenas levou milhares de pessoas a aproveitar o domingo, que também foi a despedida do inverno, entre as ruelas de galpões de madeira que abrigaram os 354 piquetes na edição deste ano. E não faltou carne para a comemoração final. Desde a manhã, os gaúchos e prendas esperavam os visitantes com o tradicional churrasco no fogo e a cuia de chimarrão na mão.