Peça com participação de 100 deficientes intelectuais lota Theatro São Pedro

Uma peça de teatro com elenco formado por dezenas de pessoas com deficiência intelectual foi destaque do último domingo (15) da programação Festival Internacional Porto Alegre em Cena. A apresentação Todo mundo tem um sonho lotou o Theatro São Pedro, no Centro Histórico de Porto Alegre, trazendo ao palco 100 jovens com deficiência intelectual, em espetáculo marcado por poesia, teatro e dança. A obra foi pensada e desenvolvida pelo Clube Social Pertence - projeto que realiza a sociabilização de pessoas com deficiência física, sensorial ou intelectual -, em parceria com as artistas Paula Carvalho e Bianca Bueno. A organização, que promove atividades desde 2011, integra mais de 160 jovens e também oferece projetos como o de socialização inversa, no qual, por meio de parceria com escolas, faculdades e empresas, proporciona a convivência e troca de experiências com pessoas com deficiência intelectual.