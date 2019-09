Chama Crioula é recebida com festa em Pelotas neste final de semana

Na noite do sábado (14), no Shopping Pelotas, ocorreu a cerimônia da chegada da Chama Crioula – o símbolo maior dos festejos da Revolução Farroupilha durante a semana do 20 de setembro. Ao longo do dia a celebração contou com apresentações de invernada no Rancho Farroupilha dentro das dependências do shopping. “Que possamos cada vez mais divulgar a nossa tradição em todos os espaços, por isso agradeço aos administradores do shopping pela iniciativa”, afirmou o vice-prefeito de Pelotas, Idemar Barz. A programação do Rancho Farroupilha Shopping Pelotas seguirá até o dia 20 de setembro, quando a Chama será extinta no local.