Diretor do filme 'Legalidade' faz passeio por pontos que marcam Porto Alegre

Em comemoração à estreia nacional do longa-metragem Legalidade, a Linha Turismo fez paradas com visitas guiadas em dois dos principais locais do filme: o Paço Municipal e o Palácio Piratini, em Porto Alegre. Entre os passageiros, estava o diretor do filme, Zeca Brito. Em nota, a Prefeitura afirma que "a partir desta produção, acessamos a arquitetura e valores históricos da Capital. O Palácio Piratini, por exemplo, é não só cenário do filme, mas também a testemunha de uma história real". Durante a volta, o cineasta contou um pouco da história e do processo da gravação do filme. O passeio terminou na Casa de Cultura Mario Quintana, onde os passageiros ganharam um desconto de 50% no ingresso para assistir ao filme na Cinemateca Paulo Amorim.