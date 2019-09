Espaço para pets no Shopping Praia de Belas já recebeu mais de 10 mil visitantes

Segue até este domingo (15) a atração Pet Day, que acontece no shopping Praia de Belas, em Porto Alegre. O evento disponibiliza um espaço para as famílias aproveitarem o shopping ao lado de seus animais de estimação, e ainda conta com uma agenda cheia de atividades gratuitas. Desde segunda-feira (9), quando começou, o Pet Day já registrou mais de 10 mil visitantes. Além de sete "cenários instagramáveis", principal atração do espaço, quem levar seu pet também encontra no local uma casinha pensada para os animais, com um ambiente que simula uma sala de estar com puff e tapete, uma banheira do gato e uma piscina de bolinhas. Para os tutores, a programação inclui palestras sobre cuidados com novos pets na família, primeiros socorros e dicas de adestramento e comportamento. Durante os dias do evento, ainda vem sendo incentivada a adoção de filhotes, em parceria com as ONGs Patas Dadas e Dog da Vez.