Atos nos Estados Unidos marcam 18 anos do 11 de Setembro

Milhares de pessoas se reuniram em cidades dos Estados Unidos nesta quarta-feira (11) para lembrar os atentados de 11 de Setembro, ocorridos há 18 anos, em 2001, que fizeram mais de 3 mil mortos e deixaram 6 mil feridos, em ataques terroristas com aviões que atingiram as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova Iorque, e dois locais, entre eles o Pentágono. Em Washington, o ato teve um minuto de silêncio, com a presença do presidente Donald Trump, em frente ao Pentágono. Na ilha de Manhattan, familiares de vítimas, sobreviventes, autoridades e populares se concentraram no Memorial ao 11 de setembro, na área onde se erguiam as torres e que hoje tem novos arranha-céus. O ex-presidente George W. Bush, que governava o país na época dos atentados, levou flores. Os nomes dos mortos, inscritos no memorial em forma de caixa com água que permanentemente escorre das paredes, foram lidos um a um, gerando grande comoção.